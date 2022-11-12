Тарпищев считает, что Рублеву не хватает разнообразия для побед на элитных турнирах

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что мешает российскому теннисисту Андрею Рублеву выигрывать турниры.

«Просто играет однообразно. Ему не хватает разнообразия, смены ритма, игры по счету. Играет в один теннис. По психике он абсолютно в порядке, но не хватает этого: игры по счету, где-то подстроиться под разных соперников. У Рублева один стиль, одна игра и нет плана Б, если что-то идет не по плану. Если бы было — давно уже мог и Большой шлем взять, и что угодно». А так, он читаем топовыми соперниками. Устает — начинает играть хуже. И еще часть — он не чувствует усталости. Момент, когда надо остановиться, взять паузу, не чувствует. Играет все подряд, тренируется больше всех, и это не всегда идет в плюс", — цитирует ТАСС Тарпищева.

На счету 25-летнего теннисиста 12 титулов под эгидой АТР, но он ни разу не побеждал на турнирах, которые были бы выше категории ATP 500.

Теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев сыграют в одной группе на итоговом турнире ATP. Помимо россиян, в красной группе выступят Новак Джокович и Стефанос Циципас. Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября.