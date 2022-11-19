Рублев объяснил, как ему удалось обыграть Циципаса на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP.

«Я не сдавался, продолжал бороться и играть. Я немного потерял свои эмоции, когда проиграл партию при счете 40-0 в первом сете. Дал волю своим эмоциям, но потом просто продолжал бороться и играть. Мне удалось переломить ход матча, и счастлив, что вышел в полуфинал», — приводит официальный сайт ATP слова Рублева.

Таким образом, россиянин со второго места вышел в полуфинал турнира, где сыграет с норвежцем Каспером Руудом.