Рублев обыграл Циципаса и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Российский теннисист Андрей Рублев одержал вторую победу на Итогового турнира ATP. В трех сетах он выиграл у грека Стефаноса Циципаса.
Таким образом, россиянин со второго места вышел из красной группы в плей-офф, где сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 14 750 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Красная группа
Андрей Рублев (Россия, 6) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 3:6, 6:3, 6:2
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