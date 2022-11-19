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Сегодня, 00:55

Рублев обыграл Циципаса и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Рублев.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Андрей Рублев одержал вторую победу на Итогового турнира ATP. В трех сетах он выиграл у грека Стефаноса Циципаса.

Таким образом, россиянин со второго места вышел из красной группы в плей-офф, где сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 14 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Андрей Рублев (Россия, 6) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 3:6, 6:3, 6:2

Теннис
Андрей Рублев
Стефанос Циципас
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