Рублев обыграл Циципаса и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Российский теннисист Андрей Рублев одержал вторую победу на Итогового турнира ATP. В трех сетах он выиграл у грека Стефаноса Циципаса.

Таким образом, россиянин со второго места вышел из красной группы в плей-офф, где сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 14 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Красная группа

Андрей Рублев (Россия, 6) — Стефанос Циципас (Греция, 2) — 3:6, 6:3, 6:2