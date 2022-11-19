Рублев поделился ожиданиями от полуфинала Итогового турнира ATP против Рууда

Российский теннисист Андрей Рублев после победы над греком Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP поделился ожиданиями от полуфинала, где сыграет против норвежца Каспера Рууда.

«Я действительно с нетерпением жду матча, потому что Каспер приятный человек на площадке и за ее пределами. Он отличный игрок, отличный боец, который добился очень многого в этом сезоне, так что это будет действительно хороший вызов для меня. Надеюсь, сделаю все возможное и посмотрю, что произойдет», — приводит официальный сайт ATP слова Рублева.

Матч Рууда протиу Рублева состоится в субботу, 19 ноября. Начало игры — 23.00 по московскому времени.