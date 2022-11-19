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Сегодня, 01:42

Рублев поделился ожиданиями от полуфинала Итогового турнира ATP против Рууда

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев после победы над греком Стефаносом Циципасом на Итоговом турнире ATP поделился ожиданиями от полуфинала, где сыграет против норвежца Каспера Рууда.

«Я действительно с нетерпением жду матча, потому что Каспер приятный человек на площадке и за ее пределами. Он отличный игрок, отличный боец, который добился очень многого в этом сезоне, так что это будет действительно хороший вызов для меня. Надеюсь, сделаю все возможное и посмотрю, что произойдет», — приводит официальный сайт ATP слова Рублева.

Матч Рууда протиу Рублева состоится в субботу, 19 ноября. Начало игры — 23.00 по московскому времени.

Теннис
Андрей Рублев
Каспер Рууд
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