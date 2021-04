Рублев обратился к болельщикам после поражения на турнире в Барселоне

Российский теннисист Андрей Рублев 24 апреля на своей странице в Twitter поблагодарил всех за поддержку после поражения в 1/4 финала в Барселоне от итальянца Янника Синнера.

«Всем спасибо за поддержку после турнира в Барселоне. Сейчас у меня есть время, чтобы ментально отдохнуть и как можно лучше подготовиться к соревнованиям в Мадриде», — написал Рублев.

Турнир серии «Мастерс» в Мадриде пройдет со второго по девятое мая.

Thank you so much for all the support during Barcelona tournament. Now it's time to recover mentally and to be 100% ready for Madrid @MutuaMadridOpen