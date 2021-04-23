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Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира ATP в Барселоне

15:21
Андрей Рублев. Фото Reuters
Андрей Рублев. Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев вылетел в четвертьфинале турнира ATP в Барселоне (Испания).

Россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру — 2:6, 6:7 (6:8).

В полуфинале Синнер сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим — Стефанос Циципас.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 1 565 480 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 11) — Андрей Рублев (Россия, 3, WC) — 6:2, 7:6 (8:6)

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