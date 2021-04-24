Кафельников считает, что Карацеву нечего терять в противостоянии с Джоковичем

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от полуфинального матча ATP в Белграде Аслана Карацева против Новака Джоковича.

«В этом противостоянии Аслану терять нечего. Проиграет он — ничего страшного, ибо он выступал против одного из лучших теннисистов в истории. Выиграет — это будет большой сенсацией. Не думаю, что в этом матче Аслан будет под большим давлением. Нет, все совсем наоборот. Как мне кажется, Аслан будет играть расковано, свободно. Надеюсь, что он покажет свой теннис», — сказал Кафельников «СЭ».

Кафельников также считает, что у Карацева есть шанс против Джоковича на грунте.

«Любой турнир серии ATP многое значит для спортсменов. Во-первых, это рейтинговые очки. Во-вторых, это призовые. Самое главное — титулы. Уверен, что для Аслана это хорошая ситуация. Полуфинал — это уже, в принципе, нормально, но будем надеяться, что Аслан против Джоковича покажет себя достойно. Не будем забывать, что играют на грунте, а это не самое излюбленное покрытие для Новака. Шанс есть, почему нет», — добавил Кафельников.

В четвертьфинале Карацев победил итальянца Джанлука Магера (6:3, 6:4). В полуфинале российский теннисист сыграет с Новаком Джоковичем, который в двух сетах обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича (6:1, 6:3).

(Артем Бухаев)