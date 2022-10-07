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7 октября, 23:27

Медведев — о матче с Джоковичем в Астане: «Я очень рад возможности сыграть против Новака»

Медведев заявил, что очень рад сыграть против Джоковича в полуфинале турнира в Астане
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с сербом Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Астане.

«Я очень рад возможности сыграть против Новака, — цитирует Медведева сайт ATP. — Я думал о том, что могу встретится в Новаком на турнире до матча. В этом году мы сыграли вместе только на одном турнире, это был «Ролан Гаррос». Это второй, мы сыграем друг против друга, и я очень рад».

Теннисисты встречались на турнирах 10 раз, в шести матчах победу одержал Джокович.

Полуфинальный матч турнира в Астане между россиянином и сербом пройдет 8 октября. Предварительное время начала игры 15.00 мск.

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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