Чесноков считает, что у Медведева хорошие шансы в матче против Джоковича в полуфинале турнира в Астане

Экс-теннисист Андрей Чесноков поделился мнением о предстоящем полуфинале турнира ATP в Астане между Даниилом Медведевы и Новаком Джоковичем.

По словам Чеснокова, россиянин один из немногих игроков в туре, кто неоднократно обыгрывал 21-кратного победителя турниров «Большого шлема»

«Я могу сказать, что Медведев — один из немногих игроков, который много обыгрывал Джоковича. По-моему, четыре раза, как минимум он его обыграл. Если брать вообще всех теннисистов, то не так много наберется тех, кто обыгрывал серба. Естественно, это Федерер, Надаль.

Медведев знает, как против него играть, он сейчас в очень хорошей форме. Да и Джокович после победы на турнире в Тель-Авиве, я скажу, что он с каждым матчем играет все лучше и лучше», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

Теннисисты встречались на турнирах 10 раз, в шести матчах победу одержал Джокович.

Полуфинальный матч турнира в Астане между россиянином и сербом пройдет 8 октября. Предварительное время начала игры 15.00 мск.