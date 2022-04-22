Рублев вышел в полуфинал турнира в Белграде

Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал теннисного турнира в столице Сербии.

В 1/4 финала его соперником был представитель Японии Таро Даниэль. Россиянин справился с соперником в двух сетах — 6:3, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 16 минут. За это время Андрей записал на свой счет пять эйсов, три брейка и одну двойную ошибку. Таро дважды подал навылет, не конвертировал ни одного брейк-пойнта и ни разу не ошибся на второй подаче.

За выход в финал Рублев поспорит с итальянцем Фабио Фоньони.

Еще один финалист определится в противостоянии Новака Джоковича (Сербия) и Карена Хачанова (Россия). Они проведут свой матч также в субботу, 23 апреля.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Таро Даниэль (Япония, Q) — 6:3, 6:3