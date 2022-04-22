Дмитриева поделилась ожиданиями от полуфинала турнира в Белграде между Рублевым и Фоньини

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с «СЭ» поделилась ожиданиями от полуфинала турнира ATP в Белграде Андрей Рублев — Фабио Фоньини.

«Андрей играл с Фоньини очень много раз, начиная с юношеских лет. Даже тогда, когда Рублев был намного слабее, у них всегда была очень равная, напряженная игра. Но тогда побеждал итальянец, потому что он вообще очень хорош на земле. Такой теннисный артист. Но сейчас они поменялись местами: Андрей — один из лидеров, а Фоньини — отец двух детей едет с ярмарки», — сказала Дмитриева «СЭ».

Дмитриева предупредила, что с Фоньини все равно надо играть всерьез, потому что он очень изобретательный.

«Фабио выбил приличного игрока и обычно играет в это время очень хорошо, два года назад выиграл «мастерс» в Монте-Карло. Андрей тоже достаточно жесткий, вмеру прямолинейный, но он совсем другой темп игры придает, поэтому Фабио трудно справляться. Последние встречи, по-моему, заканчивались довольно просто в пользу Андрея», — добавила Дмитриева.

В четвертьфинале Рублев одолел Таро Даниэля со счетом 6:3, 6:3.