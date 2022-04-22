Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне
Грек Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне. В третьем круге он в двух сетах обыграл Григора Димитрова из Болгарим — 6:1, 6:4.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 661 825 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 1) — Григор Димитров (Болгария, 14) — 6:1, 6:4
Карлос Алькарас (Испания, 5) — Хауме Мунар (Испания, WC) — 6:3, 6:3
Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:0 отказ 2-го игрока
Пабло Карреньо Буста (Испания, 8) — Лоренцо Сонего (Италия, 11) — 6:2, 5:7, 6:2
Диего Шварцман (Аргентина, 6) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:4, 7:5
Каспер Рууд (Норвегия, 2) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 6:2
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3, WC) — Фрэнсис Тиафо (США, 13) — 7:5, 6:4