Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Грек Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне. В третьем круге он в двух сетах обыграл Григора Димитрова из Болгарим — 6:1, 6:4.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 661 825 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Григор Димитров (Болгария, 14) — 6:1, 6:4

Карлос Алькарас (Испания, 5) — Хауме Мунар (Испания, WC) — 6:3, 6:3

Алекс Де Минаур (Австралия, 10) — Ллойд Харрис (ЮАР) — 6:0 отказ 2-го игрока

Пабло Карреньо Буста (Испания, 8) — Лоренцо Сонего (Италия, 11) — 6:2, 5:7, 6:2

Диего Шварцман (Аргентина, 6) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:4, 7:5

Каспер Рууд (Норвегия, 2) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 6:2, 6:2

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3, WC) — Фрэнсис Тиафо (США, 13) — 7:5, 6:4