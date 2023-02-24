Медведев о выходе в полуфинал Дохи: «Иногда все решает уверенность, а порой — чистая удача»

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал турнира ATP 250 в Дохе (Катар).

В четвертьфинальном матче 27-летний теннисист обыграл 94-ю ракетку мира Кристофера О’Коннелла со счетом 6:2, 4:6, 7:5.

«При счете 5:5 в третьем сете у тебя есть последний шанс сделать брейк и потом подать на матч. Мне удалось провести довольно хороший гейм. Он допустил пару ошибок, которых до этого не допускал. Это был важный момент матча, который принес мне победу.

Все зависит от мелочей. Иногда все решает уверенность в себе, а порой – чистая удача. Я проигрывал упорные матчи и выигрывал их. Сейчас стараюсь использовать опыт. Рад, что сегодня мне это удалось», – приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В полуфинале Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч пройдет 24 февраля. Начало запланировано на 19.00 по московскому времени.