Алькарас в трех сетах обыграл Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро
Испанец Карлос Алькарас обыграл итальянца Фабио Фоньини во втором круге турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 6:4. Теннисисты провели на корте 2 часа 47 минут.
Вторая ракетка мира Алькарас 2 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 8 брейк-пойнтов из 17. На счету 86-й ракетки Фоньини 1 эйс, 6 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.
В четвертьфинале турнира Алькарас сыграет с Душаном Лайовичем из Сербии.
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Турнир ATP Rio Open presented by Claro
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:7 (5:7), 6:2, 6:4
Себастьян Баэс (Аргентина, 6) — Хуан Пабло Варильяс (Перу) — 7:5, 7:6(8:6)