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Сегодня, 23:17

Медведев встретится с Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Дохе

Сергей Разин
корреспондент
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Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в четвертьфинале турнира в Дохе обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокину со счетом 6:4, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. На счету канадца 8 эйсов, одна ошибка на второй подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В полуфинале Оже-Альяссим встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 377 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 2) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 7) — 6:4, 7:6 (7:5)

Феликс Оже-Альяссим
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