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Сегодня, 21:11

Медведев победил Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Руслан Минаев
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Россиянин Даниил Медведев обыграл казахстанца Александра Бублика во втором круге турнира ATP в Дубае (ОАЭ) — 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час и 6 минут. За игру Медведев сделал 5 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5 попыток. У Бублика — 5 эйсов и двойных ошибок и ни одной попытки брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с хорватом Борной Чоричем.

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:2

Теннис
Александр Бублик
Даниил Медведев
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