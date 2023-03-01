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Сегодня, 20:39

Чорич победил Коккинакиса во втором круге турнира в Дубае

Руслан Минаев
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Хорват Борна Чорич победил австралийца Танаси Коккинакиса во втором круге турнира ATP в Дубае (ОАЭ) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5.

Чорич вышел в четвертьфинал и сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Бублик (Казахстан).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Борна Чорич (Хорватия, 8) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5

Теннис
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