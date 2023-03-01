Чорич победил Коккинакиса во втором круге турнира в Дубае
Хорват Борна Чорич победил австралийца Танаси Коккинакиса во втором круге турнира ATP в Дубае (ОАЭ) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5.
Чорич вышел в четвертьфинал и сыграет с победителем матча Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Бублик (Казахстан).
Дубай (ОАЭ)
Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 855 495 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Борна Чорич (Хорватия, 8) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — 6:7 (4:7), 6:3, 7:5
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