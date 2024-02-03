Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

3 февраля, 22:10

Роддик: «Я немного беспокоюсь за Джоковича»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик объяснил, почему беспокоится за сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Новаку Джоковичу не хватило энергии в последних кругах Открытого чемпионата Австралии. Но это нормально. Он был лучшим в мире, это произойдет снова. И именно поэтому я немного беспокоюсь за него. А еще потому, что он находится в ситуации, когда годы идут, и появляются игроки, которые действительно могут ему навредить. Как только они освоятся и найдут способ его победить, Новаку будет все труднее и труднее. Потом это новое поколение игроков не вернется к мысли о том, что его невозможно победить», — приводит Tennis World слова Роддика.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Джокович дошел до стадии полуфинала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру, в последствии ставшему победителем турнира. На данный момент 36-летний серб занимает первую строчку мирового рейтинга АТР. Всего за карьеру он выиграл 24 турнира «Большого шлема».

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/142350/andy-roddick-shocks-i-m-worried-about-novak-djokovic-/
Теннис
Новак Джокович
Энди Роддик
2
0
Читайте также
На фигуриста Дикиджи напали в метро Санкт-Петербурга с ножом
Валиева не планирует участвовать в Спартакиаде, ее должна заменить другая фигуристка
На Украине выразили надежду на сохранение помощи США в случае победы Трампа
Зеленский признал застой на фронте из-за задержек поставок вооружений
В Белоруссии усилили меры по охране границы с Украиной
В ЕС сочли украинских беженцев на иномарках не нуждающимися в защите
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Пивоварова назвала изменения в игре Медведева в 2024 году
Роддик: «Если кто-то называет Медведева звездой одного «Шлема», то они идиоты. Он лучше меня»
Медведева ждут тяжелейшие два месяца. У Даниила «горит» треть рейтинга
Медведев опубликовал пост об окончании Australian Open
Медведев: «Если Синнер продолжит так играть, то в один прекрасный момент станет первой ракеткой мира»
Медведева снова обвиняют в нечестной игре. Но все это выглядит неубедительно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чорич вышел в финал турнира в Монпелье на отказе Руне

Пивоварова назвала изменения в игре Медведева в 2024 году

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости