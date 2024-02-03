Роддик: «Я немного беспокоюсь за Джоковича»

Бывшая первая ракетка мира Энди Роддик объяснил, почему беспокоится за сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Новаку Джоковичу не хватило энергии в последних кругах Открытого чемпионата Австралии. Но это нормально. Он был лучшим в мире, это произойдет снова. И именно поэтому я немного беспокоюсь за него. А еще потому, что он находится в ситуации, когда годы идут, и появляются игроки, которые действительно могут ему навредить. Как только они освоятся и найдут способ его победить, Новаку будет все труднее и труднее. Потом это новое поколение игроков не вернется к мысли о том, что его невозможно победить», — приводит Tennis World слова Роддика.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Джокович дошел до стадии полуфинала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру, в последствии ставшему победителем турнира. На данный момент 36-летний серб занимает первую строчку мирового рейтинга АТР. Всего за карьеру он выиграл 24 турнира «Большого шлема».