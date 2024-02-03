Пивоварова назвала изменения в игре Медведева в 2024 году

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила выступление россиянина Даниила Медведева на старте сезона-2024.

«Медведев показал достаточно хороший старт. Здорово, что в этом сезоне он начал активнее играть: пробует себя у сетки, входит в корт на подаче соперника. Также Даниил работает над своей психологией: он стал увереннее и спокойнее играть. Больше не реагирует на публику, не отвлекается, не раздражается. Так что в плане работы над собой Медведев показывает большой прогресс. Чтобы подниматься выше, нужно постоянно работать над собой, чего я и желаю Даниилу», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

Медведев дошел до финала Australian Open, но уступил в решающем матче итальянцу Яннику Синнеру со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. На данный момент 27-летний российский теннисист занимает третье место в мировом рейтинге АТР и идет на второй строчке в таблице Чемпионской гонки.