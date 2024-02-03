Чорич вышел в финал турнира в Монпелье на отказе Руне

Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в финал турнира ATP 250 в Монпелье (Франция).

В полуфинале он играл с датчанином Хольгером Руне, который при счете 6:3, 4:1 в пользу хорвата отказался от продолжения матча из-за травмы руки.

В финале турнира Чорич встретится с Александром Бубликом (Казахстан, 2).

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Sud de France

Призовой фонд 651 865 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Борна Чорич (Хорватия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 1, WC) — 6:3, 4:1 отказ 2-го игрока