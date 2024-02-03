Чорич вышел в финал турнира в Монпелье на отказе Руне
Хорватский теннисист Борна Чорич вышел в финал турнира ATP 250 в Монпелье (Франция).
В полуфинале он играл с датчанином Хольгером Руне, который при счете 6:3, 4:1 в пользу хорвата отказался от продолжения матча из-за травмы руки.
В финале турнира Чорич встретится с Александром Бубликом (Казахстан, 2).
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Sud de France
Призовой фонд 651 865 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Борна Чорич (Хорватия, 4) — Хольгер Руне (Дания, 1, WC) — 6:3, 4:1 отказ 2-го игрока
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