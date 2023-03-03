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Тарпищев — о победе Медведева: «У Джоковича не нашлось аргументов, чтобы переломить ход поединка»

Тарпищев отреагировал на выход Медведева в финал турнира в Дубае
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент ФТР Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход российского теннисиста Даниила Медведева в финал турнира в Дубае (ОАЭ). В полуфинале он обыграл серба Новака Джоковича (6:4, 6:4).
«Даня был ближе к своей форме, чем Новак к своей. Даня играл плотно, на больших скоростях. Джокович явно не справлялся с интенсивностью, поэтому было большое обилие ошибок. Он в конце пытался больше обострить игру, но Даня выстоял и был лучше. У Джоковича не нашлось аргументов, чтобы переломить ход поединка», — сказал Тарпищев «СЭ».

Медведев сделал 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Джоковича 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В финале Медведев сыграет против россиянина Андрея Рублева, который в полуфинале обыграл немца Александра Зверева (6:3, 7:6 (11:9). Матч пройдет завтра, 4 марта.

Даниил Медведев
Новак Джокович
Шамиль Тарпищев
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