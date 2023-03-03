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Тарпищев — о встрече Медведева и Рублева в финале турнира в Дубае: «Большой успех!»

Тарпищев отреагировал на выход Медведева и Рублева в финал турнира в Дубае
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на выход российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублева в финал турнира в Дубае (ОАЭ).

«Это несомненно большой успех! На турнирах 500 я не помню, чтобы игроки из одной страны были в финале. Давно такого не было. Надо отметить, что Рублев в полуфинале сыграл свой лучший матч в жизни. Когда свои играют друг с другом, матч всегда имеет подтекст. Тактические варианты должны быть более разнообразными, чтобы добиться победы», — сказал Тарпищев «СЭ».

Рублев в полуфинале обыграл немца Александра Зверева (6:3, 7:6 (11:9), а Медведев — серба Новака Джоковича (6:4, 6:4).

Финал турнира в Дубае пройдет завтра, 4 марта.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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