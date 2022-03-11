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Сегодня, 17:08

Опелка: «Рублев работает как ненормальный. Я никогда раньше такого не видел и очень уважаю его за это»

Опелка заявил, что Рублев должен получать больше призовых на турнирах ATP
Иван Шитик
Корреспондент

17-я ракетка мира Рейлли Опелка раскритиковал руководство ATP на фоне снижения призовых в период пандемии коронавируса.

«Посмотрите, например, на Андрея Рублева. Ему только однажды будет 24, 25, 26 лет, понимаете? Мне жаль этого парня. Он провел впечатляющий прошлый сезон, и люди теперь могут сказать: «О, да он везунчик, зарабатывает много денег».

Рублев работает как ненормальный. Я никогда раньше такого не видел и очень уважаю его за это. Я вижу, что он тренируется шесть-семь часов, ходит в тренажерный зал, целый день отрабатывает удары. Он делает это не для галочки.

Мне невероятно жаль, что Андрея не вознаграждают за труд так, как он того заслуживает. Он должен получать миллионы. Ему должны платить больше, чем платят на самом деле», — цитирует Опелку Tennis.com.

Андрей Рублев
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