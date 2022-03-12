Карацев и Рублев вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. В стартовом матче они победили испанцев Роберто Баутисту-Агута и Алехандро Давидовича Фокину — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 10:5. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Во втором круге Карацев и Рублев сыграют против победителей матча Николя Маю (Франция) / Фабрис Мартен (Франция) — Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Аслан Карацев/Андрей Рублев (Россия) — Роберто Баутиста Агут/Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 10:5



Следующий соперник

Николя Маю/Фабрис Мартен (Франция) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 3