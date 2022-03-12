Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 00:15

Карацев и Рублев вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор

Российские теннисисты Аслан Карацев и Андрей Рублев вышли во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. В стартовом матче они победили испанцев Роберто Баутисту-Агута и Алехандро Давидовича Фокину — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 10:5. Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Во втором круге Карацев и Рублев сыграют против победителей матча Николя Маю (Франция) / Фабрис Мартен (Франция) — Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина).

Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Аслан Карацев/Андрей Рублев (Россия) — Роберто Баутиста Агут/Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 10:5


Следующий соперник
Николя Маю/Фабрис Мартен (Франция) — Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 3

0
Читайте также
Когда-то Канада пропустила две Олимпиады и семь ЧМ из-за ссоры с ИИХФ. И ничего не потеряла
«Клуб находится в финансовом хаосе»: британские СМИ рассказали, через сколько дней умрет «Челси» без Абрамовича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Опелка: «Рублев работает как ненормальный. Я никогда раньше такого не видел и очень уважаю его за это»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости