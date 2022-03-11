Кирьос: «Психологически я помолодел, чувствую себя свежим и левое колено перестало болеть»

Теннисист Ник Кирьос рассказал о настрое на турнир «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«По-моему, я сейчас хорошо играю. И к каждому матчу отношусь серьезно. В последние пару лет я много пропустил. Так что я не воспринимаю возможность играть на таком прекрасном стадионе и прекрасном турнире как данность. У меня другой настрой. Мне кажется, психологически я помолодел, снова чувствую себя свежим. И левое колено перестало болеть», — приводит слова Кирьоса tennismajors.

В первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс австралийский теннисист обыграл Себастьяна Баеса 6:4, 6:0. Следующий матч Кирьос проведет против Федерико Дельбониса.