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Сегодня, 10:12

Кирьос: «Психологически я помолодел, чувствую себя свежим и левое колено перестало болеть»

Кирьос рассказал о своем физическом состоянии
Анна Горшкова
Корреспондент

Теннисист Ник Кирьос рассказал о настрое на турнир «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

«По-моему, я сейчас хорошо играю. И к каждому матчу отношусь серьезно. В последние пару лет я много пропустил. Так что я не воспринимаю возможность играть на таком прекрасном стадионе и прекрасном турнире как данность. У меня другой настрой. Мне кажется, психологически я помолодел, снова чувствую себя свежим. И левое колено перестало болеть», — приводит слова Кирьоса tennismajors.

В первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс австралийский теннисист обыграл Себастьяна Баеса 6:4, 6:0. Следующий матч Кирьос проведет против Федерико Дельбониса.

Источник: https://www.tennismajors.com/atp/feeling-younger-kyrgios-breezes-into-second-round-in-indian-wells-592278.html
Теннис
Ник Кирьос
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