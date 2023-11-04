Ольховский объяснил, почему Рублеву будет тяжело в матче с Джоковичем

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский высказался о полуфинале «мастерсе» в Париже между Андреем Рублевым и Новаком Джоковичем.

«Андрею будет сложно в этом матче. Дело в том, что он закончил очень поздно, а восстановиться за такой короткий период к важному матчу неимоверно трудно. Расписание в Париже составляется явно не для игроков, а ради зрителей. Когда ты засыпаешь под утро, а через несколько часов надо уже играть, это сложно. Поэтому у Джоковича есть небольшое преимущество», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Встреча пройдет сегодня, 4 ноября. Счет в личных встречах 4-1 в пользу серба.