Рублев — Джокович: смотреть трансляцию матча в прямом эфире онлайн (видео)
Трансляция матча Рублев — Джокович начнется не ранее 19:00 мск
Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с сербом Новаком Джоковичем в матче 1/2 финала турнира ATP 1000 в Париже в субботу, 4 ноября. Встреча начнется не ранее 19:00 (по московскому времени).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. В России официальной трансляции не будет. Посмотреть матч Рублев — Джокович можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.
На пути к полуфиналу турнира во Франции Рублев победил японца Йосихито Нисиоку (6:4, 6:3), голландца Ботика ван де Зандсхулпа (6:3, 6:3) и австралийца Алекса де Минаура (4:6, 6:3, 6:1).
Джокович по ходу турнира в Париже прошел аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (6:3, 6:2), голландца Таллона Грикспора (4:6, 7:6, 6:4) и датчанина Хольгера Руне (7:5, 6:7, 6:4).
Рублев и Джокович встречались пять раз. В истории личных противостояний преимущество у сербского теннисиста — 4-1. В сезоне-2023 соперники играли дважды, оба раза — на турнирах «Большого шлема». На Australian Open Джокович победил в четвертьфинале в трех сетах (6:1, 6:2, 6:4), а в 1/4 финала Уимблдона — в четырех партиях (4:6, 6:1, 6:4, 6:3).