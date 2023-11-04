Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:00

Рублев — Джокович: смотреть трансляцию матча в прямом эфире онлайн (видео)

Трансляция матча Рублев — Джокович начнется не ранее 19:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с сербом Новаком Джоковичем в матче 1/2 финала турнира ATP 1000 в Париже в субботу, 4 ноября. Встреча начнется не ранее 19:00 (по московскому времени).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. В России официальной трансляции не будет. Посмотреть матч Рублев — Джокович можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

На пути к полуфиналу турнира во Франции Рублев победил японца Йосихито Нисиоку (6:4, 6:3), голландца Ботика ван де Зандсхулпа (6:3, 6:3) и австралийца Алекса де Минаура (4:6, 6:3, 6:1).

Джокович по ходу турнира в Париже прошел аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (6:3, 6:2), голландца Таллона Грикспора (4:6, 7:6, 6:4) и датчанина Хольгера Руне (7:5, 6:7, 6:4).

Рублев и Джокович встречались пять раз. В истории личных противостояний преимущество у сербского теннисиста — 4-1. В сезоне-2023 соперники играли дважды, оба раза — на турнирах «Большого шлема». На Australian Open Джокович победил в четвертьфинале в трех сетах (6:1, 6:2, 6:4), а в 1/4 финала Уимблдона — в четырех партиях (4:6, 6:1, 6:4, 6:3).

Андрей Рублев и&nbsp;Новак Джокович. Андрей Рублев — Новак Джокович: онлайн-трансляция полуфинала «мастерса» в Париже

Теннис
Андрей Рублев
Новак Джокович
0
Читайте также
«Вашингтон» дома проиграл «Айлендерс» в матче НХЛ
Русские изобрели регби и конное поло без мяча. Что могло бы войти в программу нашей Олимпиады
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ольховский объяснил, почему Рублеву будет тяжело в матче с Джоковичем
Новости
RSS RSS
Все новости