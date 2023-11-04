Российский теннисист Андрей Рублев сыграет с сербом Новаком Джоковичем в матче 1/2 финала турнира ATP 1000 в Париже в субботу, 4 ноября. Встреча начнется не ранее 19:00 (по московскому времени).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. В России официальной трансляции не будет. Посмотреть матч Рублев — Джокович можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.