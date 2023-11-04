Янчук считает, что в матче Рублева и Джоковича на «Мастерсе» в Париже нет явного фаворита

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Андрей Рублев и первая ракетка мира серб Новак Джокович имеют приблизительно равные шансы на победу в полуфинальном матче турнира ATP серии «Мастерс» в Париже.

«У меня хорошие ожидания от игры, я думаю, что Андрею пора уже обыгрывать ведущих игроков. У него очень сильный удар справа, подача — в этом он превосходит Джоковича. Но у Джоковича колоссальный опыт и разнообразие ударов, он может обмануть Рублева. Андрею главное не давать фору, не отпускать Джоковича с самого начала, тем более что серб пока не набрал оптимальную форму. Я думаю, шансы на победу 50 на 50, но у Джоковича может быть небольшое преимущество», — приводит слова Янчука ТАСС.

Ранее Рублев всего лишь один раз побеждал в пяти матчах против серба. Однако он не смог выиграть ни сета в трех встречах на твердом покрытии.