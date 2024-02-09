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9 февраля, 10:44

Ольховский назвал естественным приглашение Медведева на Кубок Лэйвера

Алина Савинова
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский прокомментировал приглашение россиянина Даниила Медведева на Кубок Лэйвера.

«В том, что Медведева пригласили на Кубок Лэйвера, ничего удивительного нет. Даня является одним из сильнейших игроков мира, поэтому организаторы всех турниров хотят видеть его у себя. Приглашение на Кубок Лэйвера в команду Европы вполне естественное», — приводит ТАСС слова Ольховского.

Помимо Медведева, в состав команды Европы на Кубок Лэйвера-2024 также вошли испанец Карлос Алькарас и представитель Германии Александр Зверев. Турнир пройдет в Берлине с 20 по 22 сентября. Медведев становился победителем соревнования в 2021 году.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Ольховский
Даниил Медведев
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