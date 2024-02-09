Медведев: «Редко бывает так, что по-настоящему болеешь за кого-то из своих соперников»

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления в Кубке Лэйвера в одной команде с немцем Александром Зверевым, с которым у него ранее были разногласия.

«Очень редко бывает так, что смотришь на очередной матч своих соперников из тура и по-настоящему болеешь за кого-то», — приводит Sportskeeda слова россиянина.

При этом он признал, что присутствие Зверева и испанца Карлоса Алькараса повысит шансы сборной Европы против команды мира.

«Вернуть кубок будет непросто. Сборная мира на высоте, они, наверное, чувствуют себя уверенно. Наличие Карлоса и Саши в нашей команде очень поможет, потому что они одни из лучших игроков в мире. Надеюсь, они наберут как можно больше очков», — отметил Медведев.

Кубок Лэйвера-2024 пройдет в Берлине с 20 по 22 сентября. Медведев становился победителем турнира в 2021 году.