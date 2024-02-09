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9 февраля, 11:36

Бублик: «Я хочу, чтобы изменения произошли, потому что мы играем в одних и тех же турнирах последние 15 лет»

Алина Савинова
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Казахстанский теннисист Александр Бублик выступил за изменение календаря мужских теннисных турниров.

«Я за перемены и хочу, чтобы изменения произошли, потому что мы играем в одних и тех же турнирах, получаем одни и те же призовые на протяжении последних 15 лет. Нам увеличивают призовые на два процента, и организаторы думают, что мы должны получить их и оставаться счастливыми. Поэтому я считаю, что изменения имеют решающее значение. Они нужны нам. Игроки заслуживают перемен, игроки заслуживают того, чтобы с ними хорошо обращались, хорошо им платили», — отметил Бублик.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия претендует на регулярное проведение Итогового турнира WTA и других теннисных соревнований на территории своей страны. При этом организаторы турниров «Большого шлема» планируют вывести соревнования из-под эгиды ATP и WTA, чтобы создать «премиум-тур» в альянсе с другими крупнейшими турнирами.

Источник: https://www.tennismajors.com/uts-news/changes-are-crucial-bublik-advocates-overhaul-as-prospect-of-super-league-and-saudi-involvement-loom-large-742284.html
Теннис
Александр Бублик
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