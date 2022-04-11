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Сегодня, 16:00

Джокович: «Если Монфис и снимется с турнира в Белграде, то у нас есть много хороших игроков — Хачанов, Рублев»

Джокович поделился мнением о российских теннисистах Хачанове и Рублеве
Анна Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Новак Джокович отреагировал на то, что французский теннисист Гаэль Монфис снялся с турнира в Монте-Карло.

«Мне жаль, потому что Монфис — большая звезда нашего спорта, и мы надеемся, что он сможет приехать на турнир в Белград. Если он и с него снимется, у нас есть много хороших игроков, включая Доминика Тима, Хачанова, Рублева... Турнир ATP-250 действительно впечатляет. Список игроков, которые заявились, впечатляет», — приводит слова Новака Джоковича Telegraf.

Турнир ATP 250 в Белграде (Сербия) пройдет с 18 по 24 апреля. Его директором является Джордже Джокович, брат Новака.

Турнир серии «Мастерс» проходит с 10 по 17 апреля в Монте-Карло. Джокович во втором круге сыграет против испанца Алехандро Давидовича Фокина.

Источник: https://www.telegraf.rs/sport/tenis/3483220-djokovic-sumirao-pred-monte-karlo-ne-moze-da-se-zaboravi-nije-moguce-sve-to-ostavi-oziljak
Теннис
Андрей Рублев
Гаэль Монфис
Карен Хачанов
Новак Джокович
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