Рафаэль Надаль снялся с турнира в Барселоне

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль снялся с турнира в Барселоне (Испания).

Как сообщает журналист Луиджи Гатто в Twitter со ссылкой на слова РR-менеджера теннисиста, Надаль пока не готов выступать на турнирах и соревноваться на высоком уровне.

Грунтовый турнир ATP 500 пройдет с 18 по 24 апреля в Барселоне.

Ранее сообщалось, что Надаль пропустит 4-6 недель из-за травмы ребра. Испанский теннисист также снялся с турнира в Монте-Карло, который стартует 10 апреля.