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Сегодня, 15:26

Рафаэль Надаль снялся с турнира в Барселоне

Анна Горшкова
Корреспондент
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль снялся с турнира в Барселоне (Испания).

Как сообщает журналист Луиджи Гатто в Twitter со ссылкой на слова РR-менеджера теннисиста, Надаль пока не готов выступать на турнирах и соревноваться на высоком уровне.

Грунтовый турнир ATP 500 пройдет с 18 по 24 апреля в Барселоне.

Ранее сообщалось, что Надаль пропустит 4-6 недель из-за травмы ребра. Испанский теннисист также снялся с турнира в Монте-Карло, который стартует 10 апреля.

Источник: https://twitter.com/gigicat7_/status/1513470765320089600?s=20&t=V_IZuAoM2vKBJd6_3KEPGA
Теннис
Рафаэль Надаль
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