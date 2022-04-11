Тарпищев о Рублеве в Монте-Карло: «Не надо ждать результатов, не надо их сейчас требовать»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча второго круга «Мастерса» в Монте-Кардо между Андреем Рублевым и австралийцем Алексом Де Минауром.

«Это первый турнир на грунте, поэтому делать какие-то прогнозы очень сложно. Вчерашнее поражение в паре с Хачановым? Ничего сейчас учитывать нельзя, сейчас никто в грунт не вработан. Не надо ждать результатов, не надо их сейчас требовать — это абсурдно, пусть наигрываются. Чистоты игры ни у кого не будет, потому что для того, чтобы после харда выйти на землю, нужно время для адаптации. Будет ли легче Рублеву продвигаться по сетке, учитывая, что не будет Надаля и Медведева? Не имеет никакого значения. Вот Джокович имеет преимущество, потому что он тренировался на земле в отличие от других, поэтому у него должно быть все в порядке», — сказал Тарпищев «СЭ».

24-летний Рублев сыграет с 23-летним де Минауром завтра, 12 апреля. Начало матча в 11.00 мск.

Действующим чемпионом турнира в Монте-Карло является греческий теннесист Стефанос Циципас.