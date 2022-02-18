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Сегодня, 10:09

Надаль прибыл в Акапулько и приступил к тренировкам перед стартом турнира ATP

Рафаэль Надаль приступил к тренировкам перед стартом турнира в Акапулько
Виктория Кравченко

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прилетел в Акапулько для участия в турнире ATP 500, который стартует 21 февраля.

Испанец уже приступил к подготовке к соревнованиям.

Для спортсмена это будет первый турнир после победы на Australian Open-2022, где он в финале обыграл россиянина Даниила Медведева, проигрывая в первых двух сетах.

Источник: нада
Теннис
Рафаэль Надаль
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