Надаль прибыл в Акапулько и приступил к тренировкам перед стартом турнира ATP

Рафаэль Надаль приступил к тренировкам перед стартом турнира в Акапулько

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прилетел в Акапулько для участия в турнире ATP 500, который стартует 21 февраля.

Испанец уже приступил к подготовке к соревнованиям.

Для спортсмена это будет первый турнир после победы на Australian Open-2022, где он в финале обыграл россиянина Даниила Медведева, проигрывая в первых двух сетах.