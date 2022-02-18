BBC вырезала из интервью Джоковича слова про бомбардировку Югославии

Британская вещательная корпорация ВВС взяла большое интервью у первой ракетки мира Новака Джоковича. Однако, по информации, сербской газеты Ve?ernje novosti, и него был вырезан большой кусок, вкотором первая ракетка мира рассказывает о бомбежках НАТО по Югославии.

Джокович подробно описал, как тренировался во время атак в течение нескольких месяцев. По словам сербского спортсмена, тогда снаряды буквально летали над головами мирных жителей.

«Я всегда придерживался того, что действительно важно, даже когда бомбы летели над нашими головами, — сказал Джокович. — Например, в 1999 году мне было 12 лет, а продолжалось это несколько месяцев. Мы, даже если падали бомбы, уже через неделю-две выходили играть в теннис на целый день.

У нас не было уроков, школы не работали, поэтому мы радовались, что можем поиграть в теннис. И по тому времени у меня нет ненависти или расстройства. Я благодарен за такой опыт. Эта ситуация заставила меня намного больше ценить то, что у меня есть. Думаю, это сильно повлияло на мой характер, и я до сих пор придерживаюсь таких установок".

40-минутное интервью было взята по поводу скандала на Australian Open, когда Джоковичу не разрешили сыграть и выдворели из Австралии, так как у него не было прививки от коронавируса. Джокович на днях также заявил, что готов пропустить турниры «Большого шлема» в этом году, если для участия в них также потребуется вакцинация.