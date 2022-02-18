Карацев проиграл Бонзи в четвертьфинале турнира в Марселе
Российский теннисист Аслан Карацев не смог пройти в полуфинал турнира в Марселе (Франция).
В четвертьфинале он проиграл Бенжамену Бонзи из Франции со счетом 1:6, 3:6. Игра продолжалась 1 час 15 минут.
В полуфинале Бонзи сыграет с победителем матча Люка Пуй (Франция,) — Андрей Рублев (Россия)
Марсель (Франция)
Турнир ATP Open 13 Provence
Призовой фонд 545 200 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Бенжамен Бонзи (Франция, 9) — Аслан Карацев (Россия, 4) — 6:1, 6:3
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