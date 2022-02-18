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Сегодня, 18:28

Карацев проиграл Бонзи в четвертьфинале турнира в Марселе

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский теннисист Аслан Карацев не смог пройти в полуфинал турнира в Марселе (Франция).

В четвертьфинале он проиграл Бенжамену Бонзи из Франции со счетом 1:6, 3:6. Игра продолжалась 1 час 15 минут.

В полуфинале Бонзи сыграет с победителем матча Люка Пуй (Франция,) — Андрей Рублев (Россия)

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Бенжамен Бонзи (Франция, 9) — Аслан Карацев (Россия, 4) — 6:1, 6:3

Теннис
Аслан Карацев
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