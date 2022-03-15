Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:07

Министр спорта Великобритании ответил на вопрос об участии Медведева в Уимблдоне

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон высказался об участии первой ракетки мира Даниила Медведева в Уимблдоне.

«Мы говорим об этом с представителями различных видов спорта, говорим о том, какой должна быть реакция. Абсолютно никто не должен выступать под флагом России. Но я думаю, что нужно выйти за рамки этого. Короче говоря, было бы мне комфортно видеть российского спортсмена, который выступает под флагом России? Нет», — приводит слова Хаддлстона Inews.

По словам министра, многие страны договорились не допускать россиян к участию в спортивных соревнованиях. При этом он признал, что ситуация усложнилась, когда речь зашла об индивидуальных дисциплинах.

Ранее Медведев согласился выступать на турнирах в нейтральном статусе. Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля 2022 года.

Источник: https://inews.co.uk/news/politics/deniil-medvedev-russia-world-numer-one-tennis-player-wimbledon-ban-ukraine-war-1517872
Теннис
Даниил Медведев
9
2
Читайте также
«Я не поехал не из-за политических моментов». Дзюба — о просьбе не вызывать его в сборную России
Дзюба отказался приезжать из-за Украины, где Головин и Миранчук. Что произошло после того, как был объявлен состав сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карацев вновь сменил тренера. Теперь он сотрудничает с экс-настнавником Монфиса и Маррея
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости