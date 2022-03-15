Министр спорта Великобритании ответил на вопрос об участии Медведева в Уимблдоне

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон высказался об участии первой ракетки мира Даниила Медведева в Уимблдоне.

«Мы говорим об этом с представителями различных видов спорта, говорим о том, какой должна быть реакция. Абсолютно никто не должен выступать под флагом России. Но я думаю, что нужно выйти за рамки этого. Короче говоря, было бы мне комфортно видеть российского спортсмена, который выступает под флагом России? Нет», — приводит слова Хаддлстона Inews.

По словам министра, многие страны договорились не допускать россиян к участию в спортивных соревнованиях. При этом он признал, что ситуация усложнилась, когда речь зашла об индивидуальных дисциплинах.

Ранее Медведев согласился выступать на турнирах в нейтральном статусе. Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля 2022 года.