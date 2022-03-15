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Сегодня, 20:05

Тарпищев назвал причину раннего вылета Медведева с турнира в Индиан-Уэллсе

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» вылет Даниила Медведева в третьем круге турнира серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе.

«Ничего, это рабочие моменты. Мы на этих соревнованиях не концентрируемся. Ничего страшного не произошло. Он потихоньку набирает. И вчера неплохо играл, там ошибки были мелкие, тактические. Ощущений пока нет, просто был проведен большой объем работы, он мяча не чувствует, поэтому проиграл. Но мог и выиграть, там не сложилось во втором сете 2-3 очка. Невозможно подряд выиграть 30-36 недель. Надо выигрывать то, что надо. А рейтинг не показатель общей тенденции. Даня рано вышел на воздух, тренируется нормально», — сказал Тарпищев «СЭ».

Ранее, 14 марта, в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе Медведев проиграл Гаэлю Монфису из Франции (6:4, 3:6, 1:6). С начала следующей недели Даниил перестанет быть первой ракеткой мира и вернет это звание Новаку Джоковичу.

Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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