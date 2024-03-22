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22 марта, 22:16

Медведев: «Раньше я был полностью погружен в теннис. Теперь мне нужен баланс, чтобы видеться с дочкой»

Алина Савинова
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Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил на вопрос о том, как совмещает теннис и отцовство.

«Это непросто, потому что если я хочу видеться с дочерью во время турниров, то жене приходится многим жертвовать. Она должна путешествовать с ребенком, и, как правило, именно она летает с ней на самолетах, а не я. Находиться в самолете с ребенком непросто. Я делал это пару раз, Даша — в десять раз больше. Раньше я был полностью погружен в теннис. Теперь мне нужен баланс, чтобы видеться с дочкой», — сказал спортсмен.

Медведев женился в 2018 году. В октябре 2022-го у Даниила и его супруги Дарьи родилась дочка, которую они назвали Алисой.

Российский спортсмен является победителем одного турнира «Большого шлема» — в 2021 году он выиграл Открытый чемпионат США. Всего на счету 28-летнего спортсмена 20 титулов ATP в одиночном разряде.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-if-want-see-daughter-lot-wife-sacrifice-lot-daniil-medvedev-credits-wife-daria-helping-balance-fatherhood-tennis?key1=newsnowltennis
Теннис
Даниил Медведев
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