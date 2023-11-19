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Сегодня, 07:36

Медведев рассказал, на каком турнире выступит после отпуска

Руслан Минаев
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Россиянин Даниил Медведев рассказал, что планирует поехать в отпуск в межсезонье.

Теннисист проиграл итальянцу Яннику Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 1:6.

«В этом году поедем с женой на острова. Впервые за четыре-пять лет. Она это не очень любит, потому что там нечего делать. Но для меня это идеально после напряженного сезона. Мне это нравится (улыбается)», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Россиянин добавил, что в ближайшее время планирует выступить только на Australian Open, который состоится в середине января 2024 года.

Медведев в этом сезоне одержал 64 победы и потерпел 16 поражений. На его счету победы на 5 турнирах ATP.

Теннис
Даниил Медведев
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