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Чесноков считает, что Медведев провел хороший сезон

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков оценил выступление российского теннисиста Даниила Медведева в сезоне-2023.

«Я считаю, что Медведев провел хороший сезон. Немного не получилось начало, но потом он выдал потрясающую серию, выиграл несколько турниров подряд, впервые выиграл титул на грунте. Обидно, что завершил двумя поражениями подряд, но по итогам года остался третьим в мире, это отличный результат», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В полуфинале Итогового турнира ATP Медведев в трех сетах проиграл итальянцу Яннику Синнеру (3:6, 7:6 (7:4), 1:6).

27-летний Медведев занимает третье место в рейтинге ATP. В этом сезоне россиянин завоевал пять титулов.

Источник: https://tass.ru/sport/19323121
Теннис
Андрей Чесноков
Даниил Медведев
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