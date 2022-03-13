Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал первую победу в статусе первой ракетки мира. Во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе он победил чеха Томаша Махача (6:3, 6:2).

«Я действовал довольно стабильно. Первый сет был ровным. Соперник допустил несколько невынужденных ошибок, а в важные моменты, возможно, принял неверные решения, — сказал Медведев после матча. - Хотя счет и кажется убедительным, но если посмотреть саму игру, то все было не так просто. Я рад, что у меня получилось.

Мне приятно вернуться в Индиан-Уэллс. Очень рад, что играю в теннис и занимаюсь любимым делом. Всегда стараюсь показывать максимум. Во время сезона очень много матчей, поэтому иногда играть очень не просто, но сегодня мне удалось сохранить спокойствие и действовать стабильно, что оказалось достаточным для победы".