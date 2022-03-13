Баутиста-Агут вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл американца Джеффри Джона Вольфа со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5).
Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. Испанец сделал 9 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта.
В третьем круге Баутиста-Агут встретится с соотечественником Карлосом Алькарасом.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 15) — Джеффри Джон Вольф (США, Q) — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5)
Райлли Опелка (США, 17) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:1, 6:4
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