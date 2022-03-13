Баутиста-Агут вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл американца Джеффри Джона Вольфа со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. Испанец сделал 9 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта. В третьем круге Баутиста-Агут встретится с соотечественником Карлосом Алькарасом. Индиан-Уэллс (США) Турнир ATP BNP Paribas Open Призовой фонд 8 584 055 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Роберто Баутиста-Агут (Испания, 15) — Джеффри Джон Вольф (США, Q) — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5) Райлли Опелка (США, 17) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:1, 6:4