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Сегодня, 01:33

Баутиста-Агут вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл американца Джеффри Джона Вольфа со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 3 часа 17 минут. Испанец сделал 9 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта.

В третьем круге Баутиста-Агут встретится с соотечественником Карлосом Алькарасом.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 15) — Джеффри Джон Вольф (США, Q) — 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5)

Райлли Опелка (США, 17) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:1, 6:4

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