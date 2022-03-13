Надаль на турнире в Индиан-Уэллсе обыграл Корду, уступая в третьем сете со счетом 2:5

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 1:6, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. Испанец сделал 5 эйсов и 8 двойных ошибок, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 6. При этом Надаль отыгрался в третьем сете со счета 2:5.

В третьем круге Надаль встретится с британцем Дэниэлом Эвансом.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Себастьян Корда (США) — 6:2, 1:6, 7:6 (7:3)