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Сегодня, 02:14

Надаль на турнире в Индиан-Уэллсе обыграл Корду, уступая в третьем сете со счетом 2:5

Сергей Разин
корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото Twitter

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл американца Себастьяна Корду со счетом 6:2, 1:6, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту. Испанец сделал 5 эйсов и 8 двойных ошибок, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 6. При этом Надаль отыгрался в третьем сете со счета 2:5.

В третьем круге Надаль встретится с британцем Дэниэлом Эвансом.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Себастьян Корда (США) — 6:2, 1:6, 7:6 (7:3)

Рафаэль Надаль
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