Медведев проиграл Синнеру в финале турнира в Вене

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира в Вене — 6:7 (7:9), 6:4, 3:6.

Игра продолжалась 3 часа 6 минут.

Медведев сделал 13 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Синнера 5 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

Синнер выиграл десятый турнир серии ATP в одиночном разряде.

Медведев уступил Синнеру во втором финале подряд. 4 октября россиянин проиграл итальянцу в решающем матче турнира в Пекине.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 409 835 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Янник Синнер (Италия, 2) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:3