Оже-Альяссим победил в турнире в Базеле

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим выиграл турнир в Базеле (Швейцария).

В финале канадец оказался сильнее Хуберта Хуркача из Польши — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Канадский теннисист 13 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из пяти. На счету Хуркача 12 эйсов и 2 двойные ошибки.

23-летний Оже-Альяссим завоевал шестой титул уровня АТР в карьере.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 196 000 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 6, WC) — Хуберт Хуркач (Польша, 4) — 7:6 (7:3), 7:6 (7:5)