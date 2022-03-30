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Сегодня, 19:49

Медведев ответил, давит ли на него возможность снова стать первой ракеткой мира

Медведев рассказал, давит ли на него то, что выход в полуфинал «Мастерса» гарантирует ему первое место в рейтинге
Анна Горшкова
Корреспондент
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Россиянин Даниил Медведев рассказал, давит ли на него тот факт, что выход в полуфинал «Мастерса» в Майами гарантирует ему первое место в рейтинге ATP.

«Прямо сейчас я не чувствую никакого давления. Наоборот, я ощущаю лишь дополнительную мотивацию для достижения цели. Я заранее знал, что если дойду до полуфинала, то стану первой ракеткой мира. Здорово иметь такую возможность. До достижения цели остался один матч.

Конечно, давление может появиться во время игры, но это в зависимости от того, каким будет счет. Если я буду вести 5:0, тогда, конечно, нет, если будет тай-брейк — возможно. Но сейчас это — дополнительная мотивация", — приводит слова Медведева Essentially Sports.

В 1/4 финала турнира в Майами россиянин сыграет с польским теннисистом Хубертом Хуркачом.

Источник: https://www.essentiallysports.com/atp-tennis-news-i-dont-feel-any-pressure-daniil-medvedev-is-extra-motivated-to-reclaim-top-spot-from-novak-djokovic-at-miami-open-2022/
Теннис
Даниил Медведев
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