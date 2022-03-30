Черундоло вышел в полуфинал турнира в Майами на отказе соперника
Аргентинец Франсиско Черундоло вышел в полуфинал турнира в Майами. Его соперник по четвертьфиналу Янник Синнер из Италии отказался от продолжения борьбы в первом сете при счете 1:4.
Следующий соперник Черундоло определится в матче Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Франсиско Черундоло (Аргентина) — Янник Синнер (Италия, 9) — 4:1 отказ 2-го игрока
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