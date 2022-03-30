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30 марта, 22:42

Черундоло вышел в полуфинал турнира в Майами на отказе соперника

Иван Шитик
Корреспондент
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Аргентинец Франсиско Черундоло вышел в полуфинал турнира в Майами. Его соперник по четвертьфиналу Янник Синнер из Италии отказался от продолжения борьбы в первом сете при счете 1:4.

Следующий соперник Черундоло определится в матче Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия).

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Франсиско Черундоло (Аргентина) — Янник Синнер (Италия, 9) — 4:1 отказ 2-го игрока

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