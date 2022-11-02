Медведев остался недоволен работой судьи на турнире в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев остался недоволен работой арбитра в матче второго круга турнира в Париже.

«Мне кажется, судья не провел хороший матч, но я не критикую его. Возможно, у него был плохой матч, как, например, и у меня. В концовке я действовал недостаточно хорошо. Признаю это. Но все же думаю, что судейство не было хорошим. Мне нравится Начо, в том числе и как судья. Я говорю только о сегодняшнем дне», — приводит Tennis Majors слова россиянина.

Также Медведев оценил игру соперника.

«Де Минаур играл довольно хорошо. Не так уж много пропустил, много раз делал правильный выбор. Думаю, у меня были шансы выиграть матч. Я ими не воспользовался. Ему удалось оказать на меня достаточное давление в конце матча, чтобы победить», — добавил теннисист.

Россиянин проиграл австралийцу Алексу Де Минауру в трех сетах — 4:6, 6:2, 5:7.

Во время матча Медведев слишком поздно запросил видеоповтор, на что получил отказ от арбитра. После смены сторон он начал спорить с судьей, а затем ударил по его микрофону